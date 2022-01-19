19 січня відзначають Хрещення Господнє. У цей день прийнято купатися в ополонці. Селебріті також дотримуються цієї традиції, чим із задоволенням діляться в своїх соціальних мережах.

Як зірки занурюються в ополонку – далі в матеріалі.

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вперше вирішив зайти в крижану воду на Водохреща. Чоловік зазначив, що тепер розуміє, чому українці найбільш вольовий народ.

– Бажання зрозуміти, чому ця традиція така важлива для українців, у чому її сенс і як на це можна погодитися, взяло гору. Фактично, ти пірнаєш у холодну воду, а за відчуттями – тисяча кинджалів пронизують тебе і відбувається очищення. Фізичне, духовне, ніби новий ти виходиш із води, а старі думки, бажання та образи залишаються там, у полоні холоду та льоду, – поділився Ектор.

Кулінар зазначив, що це було шокуюче і швидко, і він просто заплутався у власних руках, проте хоче ще.

Для співака Сергія Бабкіна купатися в крижаній воді – традиція, оскільки музикант загартовується на постійній основі. 19 січня не стало винятком.

– З Водохрещам, дорогі! Міцної віри, кришталево чистих думок, барвистості в усіх ваших проявах! Будьте здорові, – сказав Сергій.

Дружина Бабкіна Сніжана не залишилася в боргу і також продемонструвала свою сміливість. Жінка опублікувала пікантне фото. У кадрі вона сидить оголена на снігу, прикривши інтимні місця банним віником.

– З Водохрещам, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров’я міцного вам і вашим сім’ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим, – підписала знімок Бабкіна.

Боксер Денис Берінчик також продемонстрував силу духу та занурився в ополонку.

– З Хрещенням Господнім, усім сили та віри, – зазначив спортсмен.

Співачка Наталія Валевська продемонструвала, як тричі занурилася в ополонку. На ній була довга біла сорочка.

– Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай у свято Водохреща свята вода змиє всі біди, смутки та негаразди, а з чистою водою прийде наповнене Божою благодаттю життя. Миру у вашому домі, тепла в серці, рідних людей поряд і віри в те, що все в житті складеться просто чудово, – написала під відео Наталія.

Модель plus-size Міла Кузнєцова зазначила, що вона загартована. Артистка легко зайшла у воду, наглосивши, що це неймовірно.

Співак Олег Скрипка занурив в ополонку ще вночі. Артист зазначив, що легко подолав свої страхи.

Співачка Руслана Лижичко обливається крижаною водою щодня, тому на Водохреща також це зробила, а згодом обтерлася снігом.