19 января отмечают Крещение Господне. В этот день принято купаться в проруби. Селебрити также следуют этой традиции, чем с удовольствием делятся в своих социальных сетях.

Как звезды окунаются в ополонку — далее в материале.

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво впервые решил зайти в ледяную воду на Крещение. Мужчина отметил, что теперь понимает, почему украинцы самый волевой народ.

— Желание понять, почему эта традиция так важна для украинцев, в чем ее смысл и как на это можно согласиться, взяло верх. Фактически, ты ныряешь в холодную воду, а по ощущениям — тысяча кинжалов пронзают тебя и происходит очищение. Физическое, духовное, будто новый ты выходишь из воды, а старые мысли, желания и обиды остаются там, в плену холода и льда, — поделился Эктор.

Кулинар отметил, что это было шокикуруеще и быстро, и он просто запутался в собственных руках, однако хочет еще.

Для певца Сергея Бабкина купаться в ледяной воде — традиция, поскольку музыкант закаляется на постоянной основе. 19 января не стало исключением.

— С Крещением, дорогие! Крепкой веры, кристально чистых мыслей, красочности во всех ваших проявлениях! Будьте здоровы, — сказал Сергей.

Жена Бабкина Снежана не осталась в долгу и тоже продемонстрировала свою смелость. Женщина опубликовала пикантное фото. В кадре она сидит обноженая на снегу, прикрыв интимные места банным веником.

— С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым, — подписала снимок Бабкина.

Боксер Денис Беринчик также продемонстрировал силу духа и окунулся в ополонку.

— С Крещением Господним, всем силы и веры, — отметил спортсмен.

Певица Наталья Валевская продемонстрировала, как трижды окунулась в проруби. В этот момент на ней была длинная белая рубашка.

— Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в праздник Крещения святая вода смоет все беды, печали и невзгоды, а с чистой водой придет наполненная Божьей благодатью жизнь. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно, — написала под видео Наталья.

Модель plus-size Мила Кузнецова отметила, что она закаленная. Артистка с легкостью зашла в воду, подчеркнув, что это невероятно.

Певец Олег Скрипка окунулся в ополонку еще ночью. Артист отметил, что легко преодолел свои страхи.

Певица Руслана Лыжичко обливается ледяной водой ежедневно, поэтому на Крещение также это сделала, а после обтерлась снегом.