Український гурт Kazka презентував новий музичний альбом, який отримав назву SVIT.
До нього увійшло 12 треків, серед яких уже раніше відомі – Красива серцем, Цілувати тебе, М’ята.
SVIT складається із каверів і саундтреків до мультсеріалів Kazka: Таємниця Чарголоса, телесеріалу Моя улюблена страшко, фільмів Любов і блогери та Чорнобиль.
Також до альбому увійшли дуети з Тіною Кароль – Зірочка, Alekseev – Поруч, Roxolana – Не своя та Runstar – Автовідповідач та Острів.
На обкладинці до альбому гурт вирішив використати новий логотип та емблему метавсесвіту Kazka SVIT.
– У цьому альбомі ми пішли на музичний експеримент та зібрали саундтреки, дуети та кавери. Всі вони різні за стилістикою та меседжами. Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже в такому світі, що стрімко змінюється, не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом, – сказала фронтвумен гурту Олександра Зарицька.
Шанувальники гурту вже встигли послухати новий альбом та поділитися своїми враженнями.
- Що за маячня, тільки два нові треки?
- Дякую за гарні пісні!
- Який все ж таки чарівний голос.
- Дякую за творчість!
- Я так чекала на вихід цього альбому!
- Супер, ви найкращі!
- Заряд на увесь день! – пишуть користувачі мережі.
Раніше стало відомо, що солістка гурту Kazka розійшлася зі своїм коханим. Співачка повідомила, що її серце вільне та вона готова до нових стосунків.