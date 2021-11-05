Український гурт Kazka презентував новий музичний альбом, який отримав назву SVIT.

До нього увійшло 12 треків, серед яких уже раніше відомі – Красива серцем, Цілувати тебе, М’ята.

SVIT складається із каверів і саундтреків до мультсеріалів Kazka: Таємниця Чарголоса, телесеріалу Моя улюблена страшко, фільмів Любов і блогери та Чорнобиль.

Також до альбому увійшли дуети з Тіною Кароль – Зірочка, Alekseev – Поруч, Roxolana – Не своя та Runstar – Автовідповідач та Острів.

На обкладинці до альбому гурт вирішив використати новий логотип та емблему метавсесвіту Kazka SVIT.

– У цьому альбомі ми пішли на музичний експеримент та зібрали саундтреки, дуети та кавери. Всі вони різні за стилістикою та меседжами. Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже в такому світі, що стрімко змінюється, не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом, – сказала фронтвумен гурту Олександра Зарицька.

Шанувальники гурту вже встигли послухати новий альбом та поділитися своїми враженнями.

Що за маячня, тільки два нові треки?

Дякую за гарні пісні!

Який все ж таки чарівний голос.

Дякую за творчість!

Я так чекала на вихід цього альбому!

Супер, ви найкращі!

Заряд на увесь день! – пишуть користувачі мережі.

Раніше стало відомо, що солістка гурту Kazka розійшлася зі своїм коханим. Співачка повідомила, що її серце вільне та вона готова до нових стосунків.