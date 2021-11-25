Український гурт Kazka разом зі співачкою Roxolana презентували кліп на трек Не своя. Пісня увійшла до третього альбому колективу Svit.

У ролику можна побачити, як Олександра Заріцька та Роксолана Сирота допомагають одна одній помститися бойфрендам, які їх зрадили.

Roxolana виконує “божевільний” танок, а потім розправляється із нареченим своєї подруги. А Заріцька, яка перевтілилася в образ білявки, розпилює навпіл автівку з чоловіком.

В основі пісні Не своя лежить вірш знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка. Композиція є частиною проекту Ukraine Is, який Roxolana присвятила поєднанню української поезії та сучасної музики.

Олександра Заріцька зізналася, що отримала задоволення від зйомок кліпу та співпраці з Роксоланою.

– На зйомках кліпу ми добряче повеселилися. Мені дуже сподобався мій образ – до цього я ніколи не перетворювалась на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди, – сказала Заріцька.

До речі, нещодавно солістка гурту Kazka розійшлася зі своїм коханим. Причину розриву стосунків співачка не назвала.

За словами Олександри, наразі її серце вільне і вона відкрита до кохання. Шанувальники зірки припускають, що пара могла розійтися через напружений робочий графік співачки.