Известная певица Ани Лорак поделилась новогодним фото с дочерью. Артистка уже поставила елку и украсила свой дом.

В Instagram Ани Лорак поделилась снимком, на котором запечатлена со своей 10-летней дочерью Софией и домашним питомцем — собакой по кличке Тоша. Все вместе они позируют на фоне новогодней искусственной литой елки. Дерево украшено красными и золотыми игрушками.

— У нас дома уже праздничное настроение во всю… Решили украсить дом раньше, — написала Ани Лорак под публикацией.

В Instagram-stories артистка показала заснеженный двор и забор, который также украшен в едином стиле.

Пользователей сети умилило семейное фото. Свои восхищения они выразили в комментариях.

Невероятно красивые девочки.

Какие вы красивые.

Какая красота! Спасибо за новогоднее настроение.

Мы елку еще не ставили, но вы мотивируете на эти действия такой зимней фотографией.

Как атмосферно и уютно!

Любимые девочки! Столько тепла и любви в одном фото. — Пишут подписчики.

В ноябре Ани Лорак презентовала новый альбом, который получил название Я жива. В сольник исполнительницы вошло 12 композиций, среди которых есть и ранее известные.

По словам Ани Лорак, ее новый альбом о сильной женщине и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной.