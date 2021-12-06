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Атмосферно и уютно: Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью

6 декабря 2021, 11:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак поделилась новогодним фото с дочерью. Артистка уже поставила елку и украсила свой дом.

В Instagram Ани Лорак поделилась снимком, на котором запечатлена со своей 10-летней дочерью Софией и домашним питомцем — собакой по кличке Тоша. Все вместе они позируют на фоне новогодней искусственной литой елки. Дерево украшено красными и золотыми игрушками.

— У нас дома уже праздничное настроение во всю… Решили украсить дом раньше, — написала Ани Лорак под публикацией.

В Instagram-stories артистка показала заснеженный двор и забор, который также украшен в едином стиле.

Пользователей сети умилило семейное фото. Свои восхищения они выразили в комментариях.

  • Невероятно красивые девочки.
  • Какие вы красивые.
  • Какая красота! Спасибо за новогоднее настроение.
  • Мы елку еще не ставили, но вы мотивируете на эти действия такой зимней фотографией.
  • Как атмосферно и уютно!
  • Любимые девочки! Столько тепла и любви в одном фото. — Пишут подписчики.

В ноябре Ани Лорак презентовала новый альбом, который получил название Я жива. В сольник исполнительницы вошло 12 композиций, среди которых есть и ранее известные.

По словам Ани Лорак, ее новый альбом о сильной женщине и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной.

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