14 жовтня в Україні відзначається відразу два свята — Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Так, 14-17 жовтня будуть вихідними. Чудова можливість прогулятися з сім’єю, або знайти цікаву розвагу для себе і своєї другої половинки. Наприклад, сходити в кіно.

Факти ICTV розкажуть, що подивитися в кіно на вихідних.

Щось не так з Роном (мультфільм, комедія)

Гарний дитячий мультфільм для всієї родини. Сюжет розповість про маленького хлопчика на ім’я Рон, який завів нового друга-робота. Однак з приятелем підлітка починають відбуватися дивні речі, і він спробує у всьому цьому розібратися.

Над картиною працювала молода анімаційна компанія Locksmith Animation, заснована у 2014 році. Критики високо оцінили роботу — на сайті Rotten Tomatoes красується оцінка 84/100.

Веном 2: Карнаж (бойовик, наукова фантастика)

Над створенням фільму почали працювати ще у 2019 році, а прем’єру кілька разів переносили через пандемію. Картина розповість про протистояння Едді Брока і симбіота Венома з новим лиходієм — Карнажем, який після появи на Землі почав дружити з убивцею заради хаосу.

Веном 2: Карнаж — типовий супергеройський фільм від Marvel. Картина сподобається фанатам оригінальних коміксів. Всього за чотири дні кінострічці вдалося зібрати понад $90 млн у прокаті, що свідчить про якість роботи.

007: Не час помирати (бойовик, пригоди)

Світова прем’єра нової частини бондіани відбулася в Лондоні 29 вересня. Це п’ятий і останній фільм про агента 007 за участю Крейга в головній ролі.

За сюжетом кінострічки, агент 007 звільнився з Мі-6 і відпочиває на Ямайці. Однак довго залишатися осторонь метушні не доведеться — тепер спецагенту потрібно врятувати вченого, який раптово зник.

007: Не час помирати — типове продовження серії шпигунських фільмів. За перший вікенд картина зібрала $56 млн замість очікуваних $60 млн, але критики добре оцінили роботу – 84/100 на Rotten Tomatoes.

Дюна (пригоди, наукова фантастика)

Цей фільм точно вартий вашої уваги. За 2,5 години картина розповість початок історії про наступника дому Атрейдесів, який відправляється на небезпечну планету заради цінного ресурсу.

Це третя кіноадаптація книги Френка Герберта. Попередні картини з тріском провалилися в прокатах. Цей фільм сподобався як критикам, так і глядачам — проект вже зібрав понад $120 млн касових зборів.

Титан (жахи, трилер)

Епатажний хоррор, який отримав визнання під час прем’єри на Каннському кінофестивалі. Головна героїня картини — стриптизерка, яка відчуває сексуальний потяг до автомобілів. Важке дитинство героїні зробило її жорстокою, і часом вона втрачає контроль над собою.

Картина отримала позитивні відгуки від рецензентів — на сайті Rotten Tomatoes красується оцінка в 87/100 від критиків.