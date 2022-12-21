Помер Сергій Шкварченко – заслужений артист України. Він був у лавах ЗСУ, і загинув внаслідок мінометного обстрілу 19 грудня.

Трагічною новиною поділилося Міністерство культури та інформаційної політики України у Telegram.

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Відомо, що Сергій був артистом ансамблю ім. П. Вірського та захищав Україну у складі ЗСУ.

– Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам’ять! – додали у міністерстві.

Нещодавно на фронті загинув смертю хоробрих ще один артист – учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко. Йому було всі 27 років, і він помер, захищаючи свою рідну країну в лавах ЗСУ.

На початку березня також загинув актор та телеведучий Павло Лі – це трапилося ще 6 березня в Ірпіні. З початком війни він приєднався до ЗСУ. У Instagram він викладав знімки у військовій формі та згадував війну.