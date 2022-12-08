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Юморист Лиги смеха Ярослав Гаркавко погиб на войне

8 декабря 2022, 12:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ярослав Гаркавко

В возрасте 27 лет умер участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко.

О причинах смерти пока нет никаких подробностей – на Telegram-странице Лиги Смеха сообщается, что это произошло на войне с РФ.

— Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром, — заявили коллеги Ярослава.

Трагедию также подтвердил друг и близкий комика Олег Свищ.

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— Хочу чтобы вы его помнили, и я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг — прекрасный и светлый человек, защитник Украиным, — прокомментировал гибел Ярослава Олег.

Известно, что о подробностях смерти не сообщается — официальных заявлений, где служил Ярослав и где погиб нет. Известно, что он служил в ВСУ, и после полномасштабного вторжения не очень часто проявлял активность в соцсетях. Сейчас социальные страницы Ярослава закрыты.

Это уже не первая трагедия среди участников Лиги смеха — в сентябре погиб Василий Довбня, а в начале декабря — Глеб Говорухин.

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