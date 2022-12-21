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Артист ансамбля Вирского Сергей Шкварченко погиб на фронте

21 декабря 2022, 19:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сергей Шкварченко

Умер Сергей Шкварченко — заслуженный артист Украины. Он был в рядах ВСУ, и погиб в результате минометного обстрела 19 декабря.

Трагической новостью поделилось Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.

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Известно, что Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе ВСУ. 

— Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память! — добавили в министерстве.

Совсем недавно на фронте погиб смертью храбрых еще один артист — участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко. Ему было все 27 лет, и он умер защищая свою родную страну в лавах ВСУ.

В начале марта также погиб актер и телеведущий Павел Ли — это случилось еще 6 марта в Ирпине. С началом войны он присоединился к ВСУ. В Instagram он выкладывал снимки в военной форме и упоминал войну.

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