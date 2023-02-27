Артем Пивоваров із травмованою ногою запалив на сцені: стрибав і стояв на руках

Співак Артем Пивоваров показав, як запалює на сцені після травми ноги.

– Не показуйте моєму травматологу, – іронічно підписав ролик Артем в Instagram.

У короткому відео можна помітити, як артист стрибає на одній нозі по всій сцені. На другій нозі – ортопедичний чобіт замість гіпсу. Навіть травма не завадила музиканту запалити перед публікою. Пивоваров також встиг постояти на руках, показуючи свої акробатичні вміння, яким багато хто позаздрить.

Фанати оцінили нестримну енергію, яка йде від артиста:

Зараз дивляться

Тебе навіть якщо до стільця прив’язати, то ти разом із ним стрибати почнеш.

Я ще такого не бачила!

Як казала моя бабуся, “шило в одному місці”.

Травматолог лікарняний точно не видасть.

Нагадаємо, що Пивоваров травмував ногу під час концерту в Польщі. Судячи з ортопедичного чобота, нозі потрібен час на відновлення. Однак навіть цей неприємний інцидент не став причиною скасування концертів.