Певец Артем Пивоваров показал, как зажигает на сцене после травмы ноги.

— Не показывайте моему травматологу, — иронично подписал ролик Артем в Instagram.

В коротком видео можно заметить, как артист прыгает на одной ноге по всей сцене. На второй ноге — ортопедический сапог вместо гипса. Даже травма не помешала музыканту зажечь перед публикой. Пивоваров также успел постоять на руках, показывая свои акробатические умения, которым многие позавидуют.

Фанаты оценили неудержимую энергию, которая идет от артиста:

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Тебя даже если к стулу привязать, то ты вместе с ним прыгать начнешь.

Я еще такого не видела!

Как говорила моя бабушка, “шило в одном месте”.

Травматолог больничный точно не выдаст.

Напомним, что Пивоваров травмировал ногу во время концерта в Польше. Судя по ортопедическому сапогу, ноге нужно время на восстановление. Однако даже этот неприятный инцидент не стал причиной отмены концертов.