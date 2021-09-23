Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер документального фильма об американской певице Бритни Спирс, который называется Бритни против Спирс (Britney vs Spears).

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Кинолента выйдет уже этой осенью — 28 сентября, за день до очередного слушания дела об опеке над певицей.

В своем фильме Netflix покажет архивные кадры, многолетние расследования, новые документы, эксклюзивные интервью и, конечно же, расскажет о борьбе Бритни Спирс с опекунами, в частности — с отцом. Также в трейлере продемонстрировали голосовое сообщение певицы, которое было адресовано ее адвокату еще в 2009 году. Словом — зрителей будет чем удивить.

Режисером киноленты Бритни против Спирс стала Эрин Ли Карр. Также над фильмом работала редактор журнала Rolling Stone Дженни Элиску.

Напомним, что Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Он распоряжался имуществом, финансами и принимал решения вместо певицы.

Однако в июне 2021 года Бритни впервые выступила в суде против отца. Звезда заявила, что проходила принудительное лечение, кроме того, ей запрещали выходить замуж и беременеть.

Позже Джейми согласился отказаться от опекунства над дочерью, потребовав $2 млн отступных. Однако адвокат исполнительницы Мэттью Розенгарт оценил такое требование отца артистки как попытку вымогательства.

Стоит отметить, что 29 сентября суд устранит его от опекунства автоматически.