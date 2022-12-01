Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

Архивные фото и жизнь в королевской семье: трейлер сериала о принце Гарри и Меган Маркл

1 декабря 2022, 17:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Архивные фото и жизнь в королевской семье: трейлер сериала о принце Гарри и Меган Маркл
Источник: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый официальный трейлер документального сериала о жизни герцогов Сассекских — принца Гарри и Меган Маркл.

Проект, режиссером которого является Лиз Гарбус, обещает рассказ о паре и беспрецедентный доступ к их бурным годам в качестве старших членов королевской семьи.

Сейчас смотрят

В ролике показаны не только снимки принца Гарри и Меган с официальных мероприятий, но и личный архив. Трейлер начинается со слов: — Почему вы решили сделать этот сериал? 

— Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями. Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью, — отвечает Гарри.

Маркл в интервью на камеру добавляет: — Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?

Дата выхода сериала неизвестна, однако в трейлере отмечается, что скоро.

Читайте также:
Принц Гаррі та МеганХотят подчистить колкости о Чарльзе III: Гарри и Меган отложат сериал для Netflix

Теги
Меган Маркл Принц Гарри Серіал Трейлер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь