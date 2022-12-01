Стриминговый сервис Netflix выпустил первый официальный трейлер документального сериала о жизни герцогов Сассекских — принца Гарри и Меган Маркл.

Проект, режиссером которого является Лиз Гарбус, обещает рассказ о паре и беспрецедентный доступ к их бурным годам в качестве старших членов королевской семьи.

Сейчас смотрят

В ролике показаны не только снимки принца Гарри и Меган с официальных мероприятий, но и личный архив. Трейлер начинается со слов: — Почему вы решили сделать этот сериал?

— Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями. Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью, — отвечает Гарри.

Маркл в интервью на камеру добавляет: — Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?

Дата выхода сериала неизвестна, однако в трейлере отмечается, что скоро.