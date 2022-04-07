На церемонії нагородження премії Греммі взяла участь українська поетеса Любов Якимчук, яка поділилася враженням про виступ.

– На церемонії гості прийняли мене чудово – коли я виходила на сцену, то підіймаючись зі столика Леді Гаги, бачила реакцію знаменитостей. Коли виступила Міка Ньютон українською – була бурхлива реакція. Коли я з’явилася на сцені, була також сильна реакція. Після цього люди аплодували стоячи, – розповіла Любов.

На церемонії письменниця зачитала свій вірш із книги Абрикоси Донбасу. Але Якимчук зізналася, що першого місяця війни вона не мала навіть думки про те, щоб писати вірші.

– Весь цей час я переважно займалася волонтерством. Зараз я виїхала з України разом із сином, і довгою дорогою написала перший вірш, – поділилася поетеса.

Нагадаємо, що на Греммі 2022 року американський співак Джон Ледженд присвятив пісню Україні – він виступив у дуеті разом з українською співачкою Мікою Ньютон, а акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

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Також на церемонії виступив президент України Володимир Зеленський – він розповів про все жахіття, що відбувається в Україні. Лідер країни сказав, що війна не дозволяє нам вибирати, хто виживе, а хто лишиться у вічній тиші.