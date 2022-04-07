На церемонии награждения премии Грэмми приняла участие украинская поэтесса Любовь Якимчук, которая поделилась впечатлением о выступлении.

— На церемонии гости приняли меня отлично — когда я выходила на сцену, то вставала со столика Леди Гаги, и видела реакцию знаменитостей. Когда выступила Мика Ньютон на украинском языке — была бурная реакция. Когда я появилась на сцене — была также сильная реакция. После этого — люди аплодировали стоя, — рассказала Любовь.

На церемонии писательница зачитала свое стихотворение из книги Абрикосы Донбасса. Но Якимчук призналась, что в первый месяц войны у нее не было даже мысли о том, чтобы писать стихи.

— Все это время я преимущественно волонтерила. Сейчас я выехала из Украины вместе со совим сыном, и долгой дороге написала первый стих, — поделилась поэтесса.

Напомним, что на Грэмми 2022 американский певец Джон Ледженд посвятил песню Украине — он выступил в дуэте вместе с украинской певицей Микой Ньютон, а аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан.

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Также на церемонии Грэмми выступил президент Украины Владимир Зеленский — он рассказал обо всех ужасах, которые происходят в Украине. Лидер страны сказал, что война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.