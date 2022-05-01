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Антитіла про спільну роботу з Едом Шираном: У пісні українці впізнають свою історію

1 Травня 2022, 10:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
антитела

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про тісне творче співробітництво з Едом Шираном – зараз українець зі зброєю в руках захищає територію нашої країни. Прем’єра їхньої спільної пісні 2Steps відбудеться вже 2 травня, і український співак розповів про процес створення треку.

– Все трапилося дуже органічно – ми звернулися до нього із пропозицією взяти участь у благодійному концерті, але нам відмовили організатори. Через тиждень команда Еда написала нам із пропозицією записати спільну пісню – написати лірику до другого куплету та другого приспіву. У Харкові ми також зняли чудовий відеоряд для цієї пісні, – розповів Тарас.

Музикант додав, що пісня буде двома мовами, і в другій частині пісні багато українців дізнаються про свою історію.

– Українські слова в пісні розкажуть про те, як війна розлучила кохання, – запевняє Тополя.

Лідер групи Антитіла зізнався, що спілкується з Едом Шираном особисто у соцмережах, а також тримає зв’язок із його командою.

Раніше Ед Ширан показав кліп з американським репером Lil Baby на пісню 2step. Ролик було знято на вулицях нічного Києва ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Він назвав нашу країну гордою та рішучою, а всі зароблені гроші з кліпу підуть на допомогу біженцям.

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Теги
Антитіла, Війна в Україні, Ед Ширан
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