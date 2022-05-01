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Антитела о совместной работе с Эдом Шираном: В песне украинцы узнают свою историю

1 мая 2022, 10:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
антитела

Лидер группы Антитела Тарас Тополя, который сейчас с оружием в руках защищает нашу страну, рассказал о тесном творческом сотрудничестве с Эдом Шираном.

Премьера их общей песни 2Steps состоится уже 2 мая.

— Все случилось очень органично — мы обратились к нему с предложением принять участие в благотворительном концерте, но нам отказали организаторы. Спустя неделю команда Эда написала нам с предложением записать совместную песню — написать лирику ко второму куплету и второму припеву. В Харькове мы также сняли прекрасный видеоряд для этой песни, — рассказал Тарас.

Музыкант добавил, что песня будет на двух языках, и во второй ее части многие украинцы узнают свою историю. 

— Украинские слова в песне расскажут о том, как война разлучила любовь, — уверяет Тополя.

Лидер группы Антитела признался, что общается с британским певцом лично в соцсетях, а также держит связь с его командой.

Ранее Эд Ширан показал клип с американским рэпером Lil Baby на песню 2step. Ролик был снят на улицах ночного Киева еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Он назвал нашу страну гордой и решительной.

Все заработанные деньги с клипа пойдут на помощь беженцам.

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Теги
Антитіла, Війна в Україні, Эд Ширан
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