Акторка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк розповіла про допомогу ЗСУ та дала свою оцінку – в чому секрет українського спротиву.

За словами артистки, наразі вона не шкодує жодної копійки та всіляко намагається допомогти ЗСУ.

– Я розумію, що наша сила зараз в тому, що ми єдині. Кожен українець, де б він не був, робить все для нашої перемоги. Мені б у це хотілося б вірити. Ті люди, які оточують мене щодня – волонтери, хлопці с тероборони, ЗСУ, це ті люди, яким я вірю та довіряю своє життя, своєї дитини та родини, – наголосила Антоніна.

Тож Хижняк зазначила, що наразі помагає коштами та займається волонтерскою діяльністю.

– Ми допомагаємо їм на кухні – готуємо, прибираємо… Це якась така частинка тепла і турботи, яку ми можемо віддати нашим воїнам. Ці посмішки, вони постійні…, – наголосила акторка.

Антоніна вважає, що секрет української незламності в тому, що люди об’єдналися.

– Ті, хто спав, нарешті прокинулися та доєдналися в цій боротьбі… Відчувати, що ти єдина частинка чогось цілого. Знаєте, мені здається, що не всім народам пощастило на світі відчувати таку єдність, як нам зараз, – зазначила Хижняк.

Вона наголосила, що українці вже не вперше довели, що можуть все кинути заради однієї цілі, наразі це перемога.

Займається волонтерською діяльністю і співачка Даша Астаф’єва. Так, вона розповіла, як водій викрав вантажівку із гумдопомогою. Там були ліки для онкохворих, інвалідів, одяг для дітей, памперси.

Астаф’єва сказала, що наразі такий час, коли всі одне одному допомагають і довіряють, тому вона досі не може прийти до тями.

Фото: Антоніна Хижняк