Известная украинская певица Анна Тринчер вместе со своим женихом, блогером Александром Волошиным отравилась в одном из киевских ресторанов. Пара отметила, что инцидент произошел из-за некачественных морепродуктов.

Тринчер отметила, что ей было плохо всю ночь, а к утру лучше не стало.

Певица пожаловалась администрации ресторана, которая пообещала ей разобраться в ситуации и вернуть деньги за ужин. Однако девушка подчеркнула, что эти средства не стоят утраченного здоровья.

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— Как можно травить своих клиентов? Вы вообще понимаете зону ответственности своей работы? У вас морепродукты! Отравиться морепродуктами, ужаснейшего я просто не знаю, что может быть! Честно говоря, 600 грн, которые мы заплатили за ужин, не компенсируют мне того ужаса, который я пережила сегодня ночью, — рассказала Анна.

Но чтобы Анне и Александру стало лучше, к ним приехала мама исполнительницы. Она сделала певице уколы и приготовила бульон.

— Спасла меня от отравления. Приехала в девять утра, ставила мне уколы, лечила, – поделилась Тринчер.