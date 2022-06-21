Певица Ирина Федишин стала свидетелем астрономического явления в небе над Испанией.
В Instagram артистка обнародовала видео, на котором показала неизвестные летающие объекты. Возможно, это был метеоритный дождь.
— Ночью над Испанией в небе пролетело что-то невероятное. Увиденным я была шокирована, — написала Федишин.
Исполнительница призналась: увидела бы такое в Украине, бежала бы в укрытие, думая, что это фосфорные бомбы.
— Когда я смотрела в небо, у меня были такие мысли в голове, что, может, это какие-то бомбы? Но, стоп… Какие бомбы, это Испания. Успела схватить телефон и снять. Это было очень впечатляюще! Как думаете, что это? Возможно, метеоритный дождь? — поинтересовалась Ирина у подписчиков.
Пользователи сети тоже заинтересовались необычным явлением, и оставили свои предположения насчет того, что это могло быть. Не обошлось и без шуток.
- Это в Украину следует ленд-лиз.
- НЛО.
- Ждать нового штамма коронавируса?
- Илон Маск развлекается.
- Страшно на это смотреть в такое время для нас.
- Это Бог с ангелами спускается на землю, защищать Украину.
- Это к нам летят пришельцы для подписания вступления в межгалактический союз.
- Хотелось бы верить, что это от Бога какое-то чудо. Якобы ангелы спешат к нам на помощь.
- Это самолеты. Они в Испании каждые две минуты летают.
- Кометы, — пишут в комментариях Федишин.