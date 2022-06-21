Певица Ирина Федишин стала свидетелем астрономического явления в небе над Испанией.

В Instagram артистка обнародовала видео, на котором показала неизвестные летающие объекты. Возможно, это был метеоритный дождь.

— Ночью над Испанией в небе пролетело что-то невероятное. Увиденным я была шокирована, — написала Федишин.

Исполнительница призналась: увидела бы такое в Украине, бежала бы в укрытие, думая, что это фосфорные бомбы.

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— Когда я смотрела в небо, у меня были такие мысли в голове, что, может, это какие-то бомбы? Но, стоп… Какие бомбы, это Испания. Успела схватить телефон и снять. Это было очень впечатляюще! Как думаете, что это? Возможно, метеоритный дождь? — поинтересовалась Ирина у подписчиков.

Пользователи сети тоже заинтересовались необычным явлением, и оставили свои предположения насчет того, что это могло быть. Не обошлось и без шуток.