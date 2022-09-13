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Андрій Данилко показав дулю російським військовим: Ось вам, а не Херсон

13 Вересня 2022, 16:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Андрій Данилко показав дулю російським військовим: Ось вам, а не Херсон

Український артист Андрій Данилко, відоміший під сценічним образом Вєрка Сердючка, звернувся до військових Росії. Співак вважає, що Херсон буде точно під жовто-синім прапором, як це завжди було.

Своїми думками Данилко поділився в Instagram.

На знімку Андрій разом з акторкою Інною Білоконь – вона відома як мама Вєрки Сердючки. Артисти позують на чорно-білому знімку та показують дулю на камеру. Як завжди, Данилко красується у кепці, кофті та приспущеній захисній масці.

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– Ось вам, а не Херсон, – коротко прокоментував Данилко знімок.

Схоже, що таким чином артист хоче підтримати контрнаступ ЗСУ, який розпочався на Харківському напрямку та поширився на південь України.

Користувачі мережі відреагували на сміливий знімок Данилка:

  • Дякую величезне, чекаємо потім у гості в Українському Херсоні.
  • Хочу додому до Херсона! Дякую за підтримку мого міста!
  • Андрію, Ви неймовірний! Повага та обійми!
  • Навіть мене лякає ця фотографія. Ворога, мабуть, вбиває на місці.

Артист не втрачає можливості обговорювати війну в Україні та підтримувати свою рідну країну, чого не скажеш про його деяких колег. На початку вересня Данилко висловився про позицію Пугачової та мовчання Лорак із Корольовою. Андрій їх не засуджує, та й зрозуміти теж не може.

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Теги
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Війна в Україні Херсон
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