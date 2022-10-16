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Андрей Данилко выставил на аукцион авто Фредди Меркьюри

16 октября 2022, 18:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрей Данилко выставил на аукцион авто Фредди Меркьюри

Артист Андрей Данилко решил продать на аукционе RM Sotheby’s Rolls-Royce Silver Shadow британского певца Фредди Меркьюри, который он приобрел практически 10 лет назад.

Так, на сайте аукциона появилось соответствующее объявление с авто 1974 года выпуска. Имя нынешнего владельца машини не указано, однако отмечено, что приобрел он его в 2013 году.

Все средства с продажи Rolls-Royce будут направлены на помощь клинике протезирования и реабилитации пострадавших от полномасштабной войны в Украине.

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Также в описании автомобиля предупреждают, что он долгое время хранился на складе, поэтому необходимо пройти механический осмотр перед использованием.

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В июне Андрей Данилко заявил, что планирует выставит на аукцион авто Фредди Меркьюри. Сам артист ни разу не видел машину вживую, лишь платит за парковку.

Еще тогда Данилко говорил, что вырученные средства отдаст на какую-то конкретную историю.

Теги
Rolls-Royce Андрій Данилко аукціон Фредді Мерк’юрі
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