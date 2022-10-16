Артист Андрей Данилко решил продать на аукционе RM Sotheby’s Rolls-Royce Silver Shadow британского певца Фредди Меркьюри, который он приобрел практически 10 лет назад.

Так, на сайте аукциона появилось соответствующее объявление с авто 1974 года выпуска. Имя нынешнего владельца машини не указано, однако отмечено, что приобрел он его в 2013 году.

Все средства с продажи Rolls-Royce будут направлены на помощь клинике протезирования и реабилитации пострадавших от полномасштабной войны в Украине.

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Также в описании автомобиля предупреждают, что он долгое время хранился на складе, поэтому необходимо пройти механический осмотр перед использованием.

В июне Андрей Данилко заявил, что планирует выставит на аукцион авто Фредди Меркьюри. Сам артист ни разу не видел машину вживую, лишь платит за парковку.

Еще тогда Данилко говорил, что вырученные средства отдаст на какую-то конкретную историю.