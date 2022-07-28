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Сиди як дівчина: у мережі запустили флешмоб на підтримку Олени Зеленської

29 Липня 2022, 00:13
Юля Захарченко редакторка стрічки
Сиди як дівчина: у мережі запустили флешмоб на підтримку Олени Зеленської
Джерело: Офіс президента

У соціальній мережі Facebook поширюється новий флешмоб на підтримку першої леді України Олени Зеленської та фотографині-портретистки Енні Лейбовіц.

Українки публікують власні фотографії, підписуючи знімки хештегом #sitlikeagirl (з англійської мови перекладається: сиди як дівчина).

– Хвиля спротиву та непорозумінь у суспільстві виникла лише через те, що перша леді “наважилась” кинути виклик сталим уявленням щодо образу дружини президента. Але ж фотосесія та обкладинка Vogue була саме про Олену Зеленську, як особистість, як суб’єкт у дії, а не як доповнення до свого чоловіка, – йдеться у повідомленні ініціативи Маршу жінок.

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Світлину зробила американська фотографиня Енні Лейбовіц. Одними з її найвідоміших робіт стали знімки Джона Леннона та Йоко Оно, принцеси Діани, гурту The Rolling Stones, Демі Мур та інших видатних персон.

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Теги
Vogue Війна в Україні Олена Зеленська Фотограф Фотографії фотосесія
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