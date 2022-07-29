Не досить жіночно? Зеленська відповіла на критику щодо фото для Vogue

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на критику після фотосесії для всесвітньо відомого глянцю Vogue. Йдеться про знімок, на якому Олена сидить на сходах в Офісі президента. Мовляв, поза недостатньо жіночна.

– Ну, я в мирному житті не звикла до надмірної уваги. Але тут в Україні зараз кожен на своєму фронті. Я використовую будь-яку нагоду, щоб вийти на публіку, поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, щоб розповідати інформацію, правду про Україну. Тому тут не може бути жодних сентиментів. Це робота і я маю її виконувати, – зазначила Зеленська.

За її словами, вона задоволена знімками. Більше уваги перша леді приділила інтерв’ю журналу.

– Ми буквально кілька годин витратили на це інтерв’ю, це було дійсно важливо для мене. Критика буде завжди, будь-якої миті. Але я стою на тому, що краще щось зробити та отримати критику, ніж не робити нічого, – заявила дружина президента.

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Олена Зеленська на обкладинці Vogue

27 липня перша леді України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці Vogue. Це досить сміливий крок для журналу, який позиціонує себе флагманом моди.

Фотосесію проводила легендарний фотограф Енні Лейбовіц.

Фото з обкладинки викликали суперечки у мережі щодо «не жіночної пози». Проте за Зеленську заступилися багато жінок. В Instagram вони запустили флешмоб #sitlikeagirl, у рамках якого публікую знімки у такій самій позі.