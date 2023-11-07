Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналась, що у неї погіршився стан здоров’я. Причиною стали стреси, перенесена операція та зайва вага.

Що відомо про проблеми зі здоров’ям у Alyona Alyona

У сториз в Instagram артистка розповіла, що отримала результати аналізів, які виявилися не дуже хорошими.

– Я здавала багато чого, мені прийшли результати, й вони не дуже класні. Мені сильно вилізла резистентність від такого стресового способу життя. А ще у мене дуже сильно почав рости холестерин. У мене такого високого ще ніколи не було. І трішки піднялася сечова кислота. Це мої стандартні проблеми. Проблеми людини в тілі, – сказала вона.

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За словами Alyona Alyona, ці проблеми вона буде вирішувати правильним харчуванням та медикаментозним лікуванням. Також реперка зазначила, що йде здавати аналізи на густину крові.

– Після операції по-жіночому, яка у мене була в лютому, я вже дев’ять місяців п’ю жіночі гормони. До того ж сильні. Вони впливають на густину крові, коли довго їх п’єш, треба запобігати утворенню тромбів. Тому я йду здавати кров на густину, – сказала співачка.

Раніше Alyona Alyona не розкривала деталі операції, яку їй зробили у лютому. Однак зараз вона зізналась, що це стосувалося жіночого здоров’я.