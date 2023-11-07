Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что у нее ухудшилось состояние здоровья. Причиной стали стрессы, перенесенная операция и лишний вес.

Что известно о проблемах со здоровьем у Alyona Alyona

В сториз в Instagram артистка рассказала, что получила результаты анализов, которые оказались не очень хорошими.

— Я сдавала много чего, мне пришли результаты, и они не очень классные. Мне сильно вылезла резистентность от такого стрессового образа жизни. А еще у меня очень сильно начал расти холестерин. У меня такого высокого еще никогда не было. И немного поднялась мочевая кислота. Это мои стандартные проблемы. Проблемы человека в теле, — сказала она.

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По словам Alyona Alyona, эти проблемы она будет решать правильным питанием и медикаментозным лечением. Также рэперша отметила, что идет сдавать анализы на плотность крови.

— После операции по-женски, которая у меня была в феврале, я уже девять месяцев пью женские гормоны. Причем сильные. Они влияют на плотность крови, когда долго их пьешь, надо предотвращать образование тромбов. Поэтому я иду сдавать кровь на плотность, — сказала певица.

Ранее Alyona Alyona не раскрывала детали операции, которую ей сделали в феврале. Однако сейчас она призналась, что это касалось женского здоровья.