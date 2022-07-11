Американський репер A$AP Rocky не підняв прапор України, який йому передала українська співачка Alyona Alyona на сцену.

В Instagram-stories виконавиця розповіла, що американська зірка мала приїхати в Україну на Atlas Weekend, проте через проблеми із законом не змогла.

Alyona Alyona висловила сподівання, що репер все ж таки відвідає нашу країну, проте зараз захотіла передати йому синьо-жовтий прапор на фестивалі в Бельгії.

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– Ось там лежить мій прапор у куточку. Я кинула йому прапор, а дівчата кидали бюстгальтери. Він із-під прапора витяг бюстгальтери, а прапор так і залишився лежати, – зазначила артистка.

Alyona Alyona наголосила, що шкодує, що віддала свій прапор артисту, який не використав його в потрібних цілях.

На початку літа на своєму концерті прапор України розгорнув німецький рок-гурт Rammstein. На виступ колективу прийшло близько 47 тис. шанувальників, які підтримали жест музикантів бурхливими оваціями.