Представниця України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona впала на сцені під час генеральної репетиції. Реп-виконавиця зламала ніготь та пошкодила костюм.

Alyona Alyona впала на сцені Євробачення 2024

У сториз в Instagram артистка поділилася, що причиною падіння став елемент її костюму – трикілограмова кольчуга, на яку вона ненароком наступила.

– У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива, – сказала Alyona Alyona.

Після падіння на сцені Євробачення 2024 Alyona Alyona не розгубилася, а одразу підвелася й продовжила зачитувати реп.

Зараз дивляться

– Один зламаний ніготь, подряпане коліно й трохи порваний костюм – ще нічого не значить. Я встала й пішла зачитувати реп. Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати. Все нормально, дякую за турботу, – додала артистка.

Момент падіння Alyona Alyona на сцені Євробачення 2024 – відео

На відео з репетиції можна побачити момент падіння Alyona Alyona, а також те, як швидко вона зібралась та продовжила виступ. Відомо, що це була технічна репетиція і на результати Євробачення 2024 вона не впливає.

Самі ж представниці України на конкурсі Alyona Alyona та Jerry Heil відреагували на інцидент з гумором.

Вони згадали, як Jerry Heil впала в оркестрову яму під час концерту в Тернополі у 2022 році. Артистки опублікували відео, в якому порівняли два падіння, а також додали, що це ще одна річ, яка їх об’єднує.

– На репетиціях та концертах буває різне, головне вчасно виправити ситуацію. Падаємо, але піднімаємось і йдемо далі, – наголосили Alyona Alyona та Jerry Heil.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, у шведському місті Мальме відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024.

Alyona Alyona та Jerry Heil представлятимуть Україну з піснею Teresa & Maria. Вони вийдуть на сцену під номером п’ять. Другий півфінал конкурсу запланований на 9 травня. Переможця Євробачення 2024 ми дізнаємося після гранд-фіналу, який відбудеться у суботу, 11 травня.