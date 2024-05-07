Представительница Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona упала на сцене во время генеральной репетиции. Рэп-исполнительница сломала ноготь и повредила костюм.

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения 2024

В сториз в Instagram артистка поделилась, что причиной падения стал элемент ее костюма — трехкилограммовая кольчуга, на которую она случайно наступила.

— У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива, — сказала Alyona Alyona.

После падения на сцене Евровидения 2024 Alyona Alyona не растерялась, а сразу встала и продолжила зачитывать рэп.

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— Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм — еще ничего не значит. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что я уже имею опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за заботу, — добавила артистка.

Момент падения Alyona Alyona на сцене Евровидения 2024 — видео

На видео с репетиции можно увидеть момент падения Alyona Alyona, а также то, как быстро она собралась и продолжила выступление. Известно, что это была техническая репетиция и на результаты Евровидения 2024 она не влияет.

Сами же представительницы Украины на конкурсе Alyona Alyona и Jerry Heil отреагировали на инцидент с юмором.

Они вспомнили, как Jerry Heil упала в оркестровую яму во время концерта в Тернополе в 2022 году. Артистки опубликовали видео, в котором сравнили два падения, а также добавили, что это еще одна вещь, которая их объединяет.

— На репетициях и концертах бывает разное, главное вовремя исправить ситуацию. Падаем, но поднимаемся и идем дальше, — отметили Alyona Alyona и Jerry Heil.

Напомним, что сегодня, 7 мая, в шведском городе Мальме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2024.

Alyona Alyona и Jerry Heil будут представлять Украину с песней Teresa & Maria. Они выйдут на сцену под номером пять. Второй полуфинал конкурса запланирован на 9 мая. Победителя Евровидения 2024 мы узнаем после гранд-финала, который пройдет в субботу, 11 мая.