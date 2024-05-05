Представниці Україні на Євробаченні 2024 Alyona Alyona та Jerry Heil прийшли на бірюзовий хідник шоу з великоднім кошиком. Там були паски та крашанки.

Alyona Alyona та Jerry Heil розповіли про великодні традиції

Співачки розповіли про традиційну для українців святкову гру навбитки, під час якої гравці стукаються крашанками.

Раніше Alyona Alyona в сториз розповідала, що вони з Jerry Heil хочуть пронести паски на бірюзовий хідник, хоча це справа не з легких.

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– Христос воскрес, ріднесенькі! Якщо ви думаєте, що ми не привезли сюди в Мальме українські пасочки, то ви помиляєтеся. Пасочки в нас є, і сьогодні ми спробуємо їх пронести на бірюзовий хідник. Не знаємо, чи вийде, бо там нічого не можна проносити. Але ми такі, що спробуємо, – ще зранку поділилася намірами співачка.

Як бачимо, все вдалося, і наближається той день, коли ми зможемо побачити виступ наших співачок на сцені Євробачення 2024 в Мальме. Вони виконають пісню Teresa & Maria у першому півфіналі 7 травня під номером пʼять. Фінал шоу відбудеться у суботу, 11 травня.