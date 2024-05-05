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Alyona Alyona та Jerry Heil розповіли на Євробаченні 2024 про великодні традиції

5 Травня 2024, 18:37
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Alyona Alyona та Jerry Heil
Джерело: Alyona Alyona

Представниці Україні на Євробаченні 2024 Alyona Alyona та Jerry Heil прийшли на бірюзовий хідник шоу з великоднім кошиком. Там були паски та крашанки.

Alyona Alyona та Jerry Heil розповіли про великодні традиції

Співачки розповіли про традиційну для українців святкову гру навбитки, під час якої гравці стукаються крашанками.

Раніше Alyona Alyona в сториз розповідала, що вони з Jerry Heil хочуть пронести паски на бірюзовий хідник, хоча це справа не з легких.

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– Христос воскрес, ріднесенькі! Якщо ви думаєте, що ми не привезли сюди в Мальме українські пасочки, то ви помиляєтеся. Пасочки в нас є, і сьогодні ми спробуємо їх пронести на бірюзовий хідник. Не знаємо, чи вийде, бо там нічого не можна проносити. Але ми такі, що спробуємо, – ще зранку поділилася намірами співачка.

скрин Alyona Alyona

Фото: Alyona Alyona/Instagram

Як бачимо, все вдалося, і наближається той день, коли ми зможемо побачити виступ наших співачок на сцені Євробачення 2024 в Мальме. Вони виконають пісню Teresa & Maria у першому півфіналі 7 травня під номером пʼять. Фінал шоу відбудеться у суботу, 11 травня.

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Теги
Jerry Heil Євробачення Аlyona Alyona Великдень
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