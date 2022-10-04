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Були холопами, стали рабами: Пугачова відповіла критикам

4 Жовтня 2022, 15:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Були холопами, стали рабами: Пугачова відповіла критикам
Джерело: Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова висловилася на адресу своїх критиків, назвавши їх рабами.

Гнівний пост артистка оприлюднила в Instagram, зазначивши, що людей, які її ненавидять, вона завжди терпіти не могла.

– Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скреготять зубами. Були холопами, стали рабами, – написала Пугачова.

Зазначимо, що своє повідомлення Алла залишила після того, як на пропагандистському телецентрі Останкіно з’явилося чергове послання для неї.

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За допомогою світлової проекції залишили вже третю нецензурну фразу на адресу Пугачової, написавши: – Алла, так а на**я ти взагалі приїжджала?

Нагадаємо, що співачка нещодавно відвідувала Росію. Мета приїзду Пугачової – виставити будинок на продаж і забрати документи дітей з елітної гімназії. Наразі артистка вирушила до Ізраїлю, де перебувала з сім’єю з початку повномасштабної війни в Україні.

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