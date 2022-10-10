Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Артистка сейчас находится в Израиле, куда в начале полномасштабного вторжения улетела с Галкиным и детьми.

Об этом Пугачева заявила в Instagram.

— Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива, — подписала свой снимок Алла.

Еще с весны артистка разрывает все общее с Россией, и делает это уверенными шагами. К примеру, ее муж Максим Галкин активно критикует власти РФ и войну, которую развязал Путин и россияне на территории Украины. После этого артиста прозвали иноагентом, но Пугачева заступилась за своего спутника и поставила на место путинистов.

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Теперь Максим вне закона на территории России, а артистка не вернется жить на территории страны-агрессора без своей второй половинки.

Правда, певица уже возвращалась в Россию, но только для решения своих дел — забрать документы детей со школы, а также продать свое имущество.

К примеру, совсем недавно Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. За недвижимость артистка хочет 1 млрд рублей.

Что касается детей Гарри и Лизы, Алла посетила их гимназию, откуда забрала документы.

После этого в VIP-терминале аэропорта Внуково-3 видели ее автомобиль Chevrolet Express. Тогда российские СМИ заявили, что артистка улетела в Израиль, и назад билета не брала ни для себя, ни для детей.