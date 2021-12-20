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Алла Пугачева 2.0: Ани Лорак раскритиковали за новую прическу

20 декабря 2021, 14:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ани Лорак
Источник: Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак удивила поклонников новым сценическим образом. Артистка сменила прическу и сделала пышные афрокудри.

В таком образе звезда выступила на праздничном концерте Рождество с Григорием Лепсом, который состоялся в Москве 19 декабря.

На мероприятие Ани Лорак пришла в черном блестящем боде с длинными рукавами. На ногах у нее были бархатные ботфорты на высоком каблуке в тон наряда. Также свой лук она дополнила массивными аксессуарами.

Не все пользователи оценили новый образ певицы. Кое-кто отметил, что она стала похожей на 72-летнюю российскую исполнительницу Аллу Пугачеву.

  • Что у нее на голове?
  • Взрыв макаронной фабрики.
  • Это не красиво. Ей не идет такая прическа.
  • Копирует зарубежных звезд.
  • Алла Борисовна.
  • Как чучело в огороде.
  • Сколько можно петь в одних трусах?
  • Шикарный и необычный образ.
  • Удивительная и неповторимая, – пишут в комментариях.

Недавно Ани Лорак засветила пресс в костюме от Dolce & Gabbana. Певица обнародовала серию фото, на которых продемонстрировала свою фигуру и тонкую талию. Артистка сообщила, что поддерживает форму до Нового года.

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