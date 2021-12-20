Популярная певица Ани Лорак удивила поклонников новым сценическим образом. Артистка сменила прическу и сделала пышные афрокудри.
В таком образе звезда выступила на праздничном концерте Рождество с Григорием Лепсом, который состоялся в Москве 19 декабря.
На мероприятие Ани Лорак пришла в черном блестящем боде с длинными рукавами. На ногах у нее были бархатные ботфорты на высоком каблуке в тон наряда. Также свой лук она дополнила массивными аксессуарами.
Не все пользователи оценили новый образ певицы. Кое-кто отметил, что она стала похожей на 72-летнюю российскую исполнительницу Аллу Пугачеву.
- Что у нее на голове?
- Взрыв макаронной фабрики.
- Это не красиво. Ей не идет такая прическа.
- Копирует зарубежных звезд.
- Алла Борисовна.
- Как чучело в огороде.
- Сколько можно петь в одних трусах?
- Шикарный и необычный образ.
- Удивительная и неповторимая, – пишут в комментариях.
Недавно Ани Лорак засветила пресс в костюме от Dolce & Gabbana. Певица обнародовала серию фото, на которых продемонстрировала свою фигуру и тонкую талию. Артистка сообщила, что поддерживает форму до Нового года.