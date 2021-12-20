Популярная певица Ани Лорак удивила поклонников новым сценическим образом. Артистка сменила прическу и сделала пышные афрокудри.

В таком образе звезда выступила на праздничном концерте Рождество с Григорием Лепсом, который состоялся в Москве 19 декабря.

На мероприятие Ани Лорак пришла в черном блестящем боде с длинными рукавами. На ногах у нее были бархатные ботфорты на высоком каблуке в тон наряда. Также свой лук она дополнила массивными аксессуарами.

Не все пользователи оценили новый образ певицы. Кое-кто отметил, что она стала похожей на 72-летнюю российскую исполнительницу Аллу Пугачеву.

Что у нее на голове?

Взрыв макаронной фабрики.

Это не красиво. Ей не идет такая прическа.

Копирует зарубежных звезд.

Алла Борисовна.

Как чучело в огороде.

Сколько можно петь в одних трусах?

Шикарный и необычный образ.

Удивительная и неповторимая, – пишут в комментариях.

Недавно Ани Лорак засветила пресс в костюме от Dolce & Gabbana. Певица обнародовала серию фото, на которых продемонстрировала свою фигуру и тонкую талию. Артистка сообщила, что поддерживает форму до Нового года.