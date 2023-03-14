Американська актриса Ліндсі Лохан вагітна. Про це зірка розповіла в Instagram, поділившись радісною новиною з шанувальниками.

Це буде перша дитина акторки, а її батьком стане Бадер Шаммас, із яким вона одружена вже понад рік.

– Ми дуже раді появі нового члена сім’ї і з нетерпінням чекаємо наступного розділу нашого життя! – заявила 36-річна Ліндсі.

У соцмережі Лохан розмістила фотографію білого дитячого комбінезона з написом “скоро народиться”. У підписі було кілька емодзі – спочатку молитва і серце, а потім обличчя дитини й дитяча пляшечка.

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Востаннє зірку фотографували 9 лютого на показі Christian Siriano в Нью-Йорку – тоді вона з’явилася в одязі вільного крою. Це дало можливість приховати живіт, який округлився.

Що стосується її публікацій в Instagram, то вони всі були вище грудей, що унеможливлювало підозри у вагітності.

Про те, що артистка хоче стати матір’ю, стало відомо ще 2016 року, коли зірка дала відверте інтерв’ю Vanity Fair. Щоправда, перед цим вона хотіла знятися в кількох фільмах. Схоже, з кар’єрою питання вирішилося.

Щодо стосунків, то Лохан оголосила про заручини ще в листопаді 2021 року. Її чоловік Бадер – непублічна людина, далека від шоу-бізнесу, тому й інформації про нього в мережі не так багато.