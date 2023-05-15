Грузинский шоумен Иракли Макацария, который был главным героем романтического реалити Холостяк 6, впервые станет отцом. Его жена Лиза Чичуа беременна.
Радостной новостью супруги поделились в своих Instagram, обнародовав общие фото, на которых можно разглядеть, что у Лизы уже большой животик. На снимках 21-летняя супруга шоумена предстала в белом обтягивающем платье, Иракли — в белой рубашке и джинсах.
— Нас трое, — написали влюбленные под фото.
Поклонники принялись поздравлять супругов с такой новостью, отметив, что Чичуа очень идет беременность.
- Лиза еще красивее стала!
- Беременность еще больше украсила вашу жену!
- Класс! Поздравляю!
- Какие вы красивые!
- Какая красивая жена. Беременность придала еще большего шарма, — пишут под фото пользователи сети.
Еще в феврале мы писали, что Иракли Макацария станет отцом, однако тогда это были лишь предположения, поскольку супруги поделились фото, на котором виднелся округлившийся животик у Лизы. Однако сами влюбленные официально подтвердили вот только.
Фото: Иракли Макацария