Грузинский шоумен Иракли Макацария, который был главным героем романтического реалити Холостяк 6, впервые станет отцом. Его жена Лиза Чичуа беременна.

Радостной новостью супруги поделились в своих Instagram, обнародовав общие фото, на которых можно разглядеть, что у Лизы уже большой животик. На снимках 21-летняя супруга шоумена предстала в белом обтягивающем платье, Иракли — в белой рубашке и джинсах.

— Нас трое, — написали влюбленные под фото.

Поклонники принялись поздравлять супругов с такой новостью, отметив, что Чичуа очень идет беременность.

Лиза еще красивее стала!

Беременность еще больше украсила вашу жену!

Класс! Поздравляю!

Какие вы красивые!

Какая красивая жена. Беременность придала еще большего шарма, — пишут под фото пользователи сети.

Еще в феврале мы писали, что Иракли Макацария станет отцом, однако тогда это были лишь предположения, поскольку супруги поделились фото, на котором виднелся округлившийся животик у Лизы. Однако сами влюбленные официально подтвердили вот только.

Фото: Иракли Макацария