Певица Алина Паш отреагировала на свою победу в отборе на Евровидение 2022. Артистка выборола право представлять Украины на международном песенном конкурсе в Турине (Италия).

По словам Алины, она была счастлива выступить на нацотборе с песней Тіні забутих предків. Исполнительница отметила, что честность — это первое, что она будет транслировать во время своего выступления на Евровидении 2022.

— Сообщение у меня сильное и взрослое, оно требует того, чтобы его говорить честно, петь честно. Конечно, буду брать Европу фокусом, собранностью и максимальным позитивом. Да, чтобы пробить через экраны… Это песня с другой вибрацией, и она может прокачать. Я уверена, – отметила Паш во время общения с журналистами.

Алина сказала, что хочет победить и верит в то, что сделает это.

— Я смотрю на реакции людей, которые не понимают первый куплет песни и начинают плакать. Это о чем-то говорит. Многие реакции на YouTube снимают — и это очень крутой показатель, — подчеркнула артистка.

Паш говорит, что хочет привезти победу в Украину, но шутит, готовы ли мы принимать у себя Евровидение.

— Я всегда говорю, что Украина — это цветок, поэтому нужно приезжать к нам. Дай Бог привести победу, я готова. Максимально как умею, я благодарна, что люди и жюри выбрали меня. Они не пожалеют, — сказала певица.

Паш призналась, что знает о включении ее фамилии в сайт Миротворец. Однако, за что она попала в список, не знает. Певица убеждена, что к ней не за что “прикопаться”, поскольку факты, которые берут во внимание хейтеры, уже обсуждены со всех сторон.

— Ну не выкопаете то, чтобы, например, снять Алину Паш с Евровидения. Люди, которые на Миротворце, они считают себя защитниками, теми, кто любят свою страну. В песне, которую я представляю, есть хоть что-то, что может работать наоборот для Украины? — сказала Алина.

После своей победы артистка уже успела пообщаться с Kalush, который собирается в суд из-за результатов отбора.