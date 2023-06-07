Українська модель Аліна Байкова обурилася поведінкою Маріанни Фонсеки. Зарубіжна модель з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю на підтримку України, а потім знялася для російського глянцю.

Про це Аліна розповіла в Instagram, висловивши своє невдоволення колегою.

Так, Маріанна позувала на Каннах із синьо-жовтою стрічкою на грудях на підтримку України. Символ їй вручила сама Аліна Байкова. Однак Фонсека також знімалася для глянцю, у якого є тираж у Росії.

– Учора Росія підірвала дамбу і ГЕС. Це жахлива екологічна катастрофа. А Маріанна гордо публікує нову обкладинку російського журналу. Є щось у цьому житті, що я не розумію? – задалася питанням українка.

Аліна також закликала написати шанувальників думки про обкладинку самому журналу.

Нагадаємо, що й сама Байкова за допомогою моди підтримувала Україну. На тижні моди в Нью-Йорку вона з’явилася в жовтій сукні-светрі з написом F*ck you Putin.

На Каннському кінофестивалі жінка в жовто-синій сукні облила себе штучною кров’ю. Цей сміливий перфоманс потрапив в об’єктиви, тож його можна назвати вдалим, нехай дівчину і забрала охорона.