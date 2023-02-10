Супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке в красноречивом платье-свитере.

Она вышла на красную дорожку в патриотическом наряде сине-желтого цвета и туфлях в тон. На платье-свитере Алины был послание для кровавого диктатора Владимира Путина — F*ck you Putin.

Образ Алина дополнила клатчем с разноцветными звездами. Волосы собрала в хвост, а на лицо нанесла вечерний макияж в коричневых тонах.

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Поклонники Байковой оценили ее наряд и засыпали комплементами.

Моя смелая девочка. Горжусь!

Будь модным, будь в тренде — поддержи Украину.

Алина, браво! Спасибо за смелость!

Смелость в крови каждого украинца.

Вот это послание! Кратко, понятно, по сути.

Алиночка, вы настоящая, сильная, мудрая и характерная украинка!

Вот это я понимаю мода, — пишут в комментариях Байковой.

Фото: Алина Байкова