Супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке в красноречивом платье-свитере.
Она вышла на красную дорожку в патриотическом наряде сине-желтого цвета и туфлях в тон. На платье-свитере Алины был послание для кровавого диктатора Владимира Путина — F*ck you Putin.
Образ Алина дополнила клатчем с разноцветными звездами. Волосы собрала в хвост, а на лицо нанесла вечерний макияж в коричневых тонах.
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Поклонники Байковой оценили ее наряд и засыпали комплементами.
- Моя смелая девочка. Горжусь!
- Будь модным, будь в тренде — поддержи Украину.
- Алина, браво! Спасибо за смелость!
- Смелость в крови каждого украинца.
- Вот это послание! Кратко, понятно, по сути.
- Алиночка, вы настоящая, сильная, мудрая и характерная украинка!
- Вот это я понимаю мода, — пишут в комментариях Байковой.
Фото: Алина Байкова