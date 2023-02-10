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Кратко и понятно: Алина Байкова появилась на неделе моды в платье с надписью F*ck you Putin

10 февраля 2023, 12:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алина Байкова

Супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке в красноречивом платье-свитере.

Она вышла на красную дорожку в патриотическом наряде сине-желтого цвета и туфлях в тон. На платье-свитере Алины был послание для кровавого диктатора Владимира Путина — F*ck you Putin.

Образ Алина дополнила клатчем с разноцветными звездами. Волосы собрала в хвост, а на лицо нанесла вечерний макияж в коричневых тонах.

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Поклонники Байковой оценили ее наряд и засыпали комплементами.

  • Моя смелая девочка. Горжусь!
  • Будь модным, будь в тренде — поддержи Украину. 
  • Алина, браво! Спасибо за смелость!
  • Смелость в крови каждого украинца.
  • Вот это послание! Кратко, понятно, по сути.
  • Алиночка, вы настоящая, сильная, мудрая и характерная украинка!
  • Вот это я понимаю мода, — пишут в комментариях Байковой.
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Фото: Алина Байкова

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