Украинская модель Алина Байкова возмутилась поведением Марианны Фонсеки. Зарубежная модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в поддержку Украины, а затем снялась для российского глянца.

Об этом Алина рассказала в Instagram, выразив свое недовольство коллегой.

Так, Марианна позировала на Каннах с сине-желтой ленточкой на груди в поддержку Украины. Символ ей вручила сама Алина Байкова. Однако Фонсека также снималась для глянца, у которого есть тираж в России.

— Вчера Россия подорвала дамбу и ГЭС. Это ужасная экологическая катастрофа. А Марианна гордо публикует новую обложку российского журнала. Есть что-то в этой жизни, что я не понимаю? — задалась вопросом украинка.

Алина также призвала написать поклонников мысли об обложке самого журнала.

Напомним, что и сама Байкова с помощью моды поддерживала Украину. На неделе моды в Нью-Йорке она появилась в желтом платье-свитере с надписью F*ck you Putin.

На Каннском кинофестивале женщина в желто-синем платье облила себя искусственной кровью. Этот смелый перфоманс попал в объективы, так что его можно назвать удачным, пусть девушку и увела охрана.