Актору та режисеру Алеку Болдвіну пом’якшили звинувачення у вбивстві українського оператора Галини Гатчинс на зніманнях фільму. Прокуратура штату Нью-Мексико зняла із зірки звинувачення у застосуванні вогнепальної зброї як обтяжливу обставину.

Це рішення може зменшити тюремне ув’язнення для Алека – якщо раніше він міг опинитися за ґратами до 5 років, то зараз – до півтора року.

Аналогічне пом’якшення звинувачення зробили й для Ганни Гутьєррес-Рід, яка була зброярем фільму Іржа, де й сталася трагедія.

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Про зміни у пункті звинувачення просили адвокати Болдвіна – вони заявили, що прокуратура застосовувала версію закону, ухвалену після нещасного випадку зі стріляниною у жовтні 2021 року.

Основою звинувачень стали результати перевірки роботи револьвера, з якого було застрелено Гатчинс – Алек стверджував, що не натискав на курок, і револьвер вистрілив сам. Проте експерти спростували таку ймовірність – без натискання на спусковий гачок постріл не міг відбутися.

У лютому родина Гатчинс подала на Алека до суду – батьки та сестра застреленого оператора вимагають від режисера компенсації. За словами родичів, якби Галина була жива, вона вивезла б їх з України, коли розпочався повномасштабний наступ РФ.