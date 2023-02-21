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Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве Галины Хатчинс

21 февраля 2023, 08:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Алек Болдуин

Актеру и режиссеру Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма. Прокуратура штата Нью-Мексико сняла со звезды обвинения в применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства.

Это решение может уменьшить тюремное заключение для Алека — если раньше он мог оказаться за решеткой до 5 лет, то сейчас — до полтора года.

Аналогичное смягчение обвинения сделали и для Ханны Гутьеррес-Рид, которая была оружейником фильма Ржавчина, где и произошла трагедия.

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Об изменениях в пункте обвинения просили адвокаты Болдвина — они заявили, что прокуратура применяла версию закона, принятую после несчастного случая со стрельбой в октябре 2021 года.

Основой обвинений стали результаты проверка работы револьвера, из которого была застрелена Хатчинс — Алек утверждал, что не нажимал на курок, и пистолет выстрелил сам. Впрочем, эксперты опровергли такую вероятность — без нажатия на спусковой крючок выстрел не мог произойти.

В феврале семья Хатчинс подала на Алека в суд — родители и сестра застреленного оператора требуют от режиссера компенсации. По словам родственников, если бы Галина была жива, она вывезла бы их из Украины, когда началось полномасштабное наступление РФ.

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Источник
BBC
Теги
Алек Болдуїн
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