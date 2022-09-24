Алек Болдвін увосьме став батьком

64-річний Алек Болдвін став батьком – 22 вересня в актора народилася донька.

Першими відео новонародженої малечі поділилася дружина актора Хіларі у своєму Instagram.

– Іларія Каталіна Ірена, 22.09.2022, вага 3.09 кг. І вона, і я щасливі та здорові. Її брати і сестри Болдвініто такі схвильовані і все обговорюють, на кого вона більше схожа, – написала Хіларі Болдвін.