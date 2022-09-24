64-летний Алек Болдуин стал отцом — 22 сентября у актера родилась дочь.

Первыми видео новорожденной малышки поделилась жена актера Хиллари в своем Instagram.

— Илария Каталина Ирена, 22.09.2022, вес 3.09 кг. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры Болдуинито так взволнованы и все обсуждают, на кого она больше всего похожа, — написала Хилари Болдуин.