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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

25 сентября 2022, 01:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Источник: Depositphotos

64-летний Алек Болдуин стал отцом — 22 сентября у актера родилась дочь.

Первыми видео новорожденной малышки поделилась жена актера Хиллари в своем Instagram.

— Илария Каталина Ирена, 22.09.2022, вес 3.09 кг. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры Болдуинито так взволнованы и все обсуждают, на кого она больше всего похожа, — написала Хилари Болдуин.

Новорожденная дочь — уже седьмой общий ребенок для супругов. У Болдуина также есть 26-летняя дочь Айрленда от бывшей жены Ким Бейсингер.

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