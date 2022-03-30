63-річний голлівудський актор Алек Болдвін стане батьком увосьме. Дружина зірки Хіларі повідомила, що восени у пари з’явиться ще один малюк.

– Після багатьох злетів і падінь за останні кілька років ми маємо приголомшливий підйом і величезний сюрприз: цієї осені з’явиться ще один Болдвініто. Ми були майже впевнені, що наша сім’я була повною, і ми дуже задоволені цим сюрпризом. Наша нова дитина – дуже яскрава пляма у нашому житті. Благословення та подарунок у такі невизначені часи, – написала вона.

38-річна Хіларі також оприлюднила зворушливе відео з реакцією дітей на поповнення у родині.

Алек та Хіларі одружилися у 2012 році та виховують шістьох дітей – 8-річну Кармен, 6-річного Рафаеля, 5-річного Леонардо, 3-річного Ромео, 1,5-річного Едуардо та однорічну Марію.

Крім того, Алек Болдвін має 26-річну доньку Айрленд від колишньої дружини Кім Бейсінгер.

У жовтні 2021 року Алек Болдвін випадково застрелив Галину Гатчинс на зйомках фільму Іржа. Родина загиблої операторки вважає актора винним у смерті українки та подала проти нього позов до суду.