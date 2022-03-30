63-летний голливудский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Жена звезды Хилари сообщила, что осенью у пары появится еще один малыш.

– После многих взлетов и падений за последние несколько лет мы имеем потрясающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Наш новый ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время, — написала она.

38-летняя Хилари также обнародовала трогательное видео с реакцией детей на пополнение в семье.

Алек и Хилари поженились в 2012 году и воспитывают шестерых детей — 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, 1,5-летнего Эдуардо и однолетнюю Марию.

Кроме того, у Алека Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленда от бывшей жены Ким Бейсингер.

В октябре 2021 года Алек Болдуин случайно застрелил Галину Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. Семья погибшей оператора считает актера виновным в смерти украинки и подала против него иск в суд.