Аланіс Моріссетт кілька разів зґвалтували в 15 років

Канадська співачка Аланіс Моріссетт зізналася, що у 15 років вона кілька разів була жертвою зґвалтування.

Про це артистка розповіла в документальному фільмі від HBO. У картині Jagged артистка зізналася, що ще до піку своєї популярності вона мала інтим з кількома дорослими чоловіками.

Тоді їй було лише 15 років, і до цього співачка жодного разу про це не говорила публічно.

– Я витратила роки на терапію, щоб просто визнати факт віктимізації самої себе. Я завжди стверджувала, що дала згоду, але мені нагадували: Тобі було 15, у 15 ще не настає вік згоди. А зараз я вважаю інакше: вони були педофілами. Згідно із законом, це було зґвалтування, – заявила Аланіс Моріссетт.

Віктимізація – це процес перетворення в жертву злочинного посягання.

Згідно з канадським законодавством, вік сексуального згоди настає у 16 років.

Співачка не називала імена чоловіків, але додала, що зверталася за допомогою до деяких колег.

– Я розповіла про це кільком людям, але мене не почули, – поділилася Аланіс Моріссетт.

Документальний фільм про пік популярності Аланіс Моріссетт називається Jagged, як й її однойменний альбом у 1995 році.