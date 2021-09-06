Джолі звинуватила Вайнштейна у спробі зґвалтування, але продюсер все заперечує

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі виступила зі звинуваченнями в домаганнях у бік продюсера Гарві Вайнштейна, який нині відбуває свій 23-річний термін у в’язниці за зґвалтування.

До речі, продюсера в домаганнях звинуватило безліч актрис. Але ось з часом після чергового суду Вайнштейн зробив заяву через своїх помічників саме щодо Джолі. Продюсер всіляко спростовує свій зв’язок із зіркою.

Анджеліна Джолі заявила, що Гарві намагався зґвалтувати її. Актрисі тоді був лише 21 рік.

– Мені зрозуміло, що це було зроблено для збільшення продажів книги Анджеліни. Нападу ніколи не було, як не було і його спроби. Це нахабна брехня і рекламний клікбейт. Ви – Анджеліна Джолі, я впевнений, що всі чоловіки і жінки у світі виявляють до вас інтерес. На тебе нападає весь світ? – заявили від імені продюсера його помічники порталу TMZ.

Звинувачення Джолі у бік Вайнштейна

Вперше Анджеліна Джолі розповіла про свій досвід роботи з Гарві Вайнштейном в електронному листі для New York Times у 2017 році.

– У мене був поганий досвід з Гарві Вайнштейном в юності, і в результаті я вирішила ніколи більше не працювати з ним і попереджати інших, коли вони збираються це зробити. Така поведінка щодо жінок в будь-якій сфері, в будь-якій країні неприпустима, – написала тоді актриса.

Потім в інтерв’ю для видання The Guardian Джолі більш детально розповіла про ситуацію 1998 року. Тоді актриса знімалася у фільмі Граючи від серця. За словами Анджеліни Джолі, Вайнштейн спробував напасти на неї, коли вони залишилися наодинці, але їй вдалося втекти. У 2004 році актрисі запропонували роль у картині Авіатор, але вона від неї відмовилася, бо дізналася, що над стрічкою буде працювати Вайнштейн.

Секс-скандал з Гарві Вайнштейном

З жовтня 2017 року продюсера Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях близько 80 жінок.

Серед тих, хто висунув звинувачення, були відомі акторки Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Ліна Гіді, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

А 4 лютого 2020 року Гарві Вайнштейна суд присяжних визнав винним у зґвалтуванні третього ступеня та сексуальному насильстві першого ступеня.