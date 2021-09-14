Аланис Мориссетт несколько раз изнасиловали в 15 лет

Канадская певица Аланис Мориссетт призналась, что в 15 лет она несколько раз была жертвой изнасилования.

Об этом артистка рассказала в документальном фильме от HBO. В картине Jagged она призналась, что еще до пика своей популярности у нее был интим с несколькими взрослыми мужчинами.

Тогда ей было лишь 15 лет, и до этого певица ни разу об этом не говорила публично.

— Я потратила годы на терапию, чтобы просто признать факт виктимизации самой себя. Я всегда утверждала, что дала согласие, но мне напоминали: Тебе было 15, в 15 еще не наступает возраст согласия. А сейчас я считаю иначе: они были педофилами. Согласно закону, это было изнасилование, — заявила Аланис Мориссетт.

Виктимизация — это процесс превращения в жертву преступного посягательства.

Согласно канадскому законодательству, возраст сексуального согласия наступает в 16 лет.

Певица не называла имена мужчин, но добавила, что обращалась за помощью к некоторым коллегам по цеху.

— Я рассказала об этом нескольким людям, но меня не услышали, — поделилась Аланис Мориссетт.

Документальный фильм о пике популярности Аланис Мориссетт называется Jagged, как и ее одноименный альбом в 1995 году.