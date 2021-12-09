Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала новий трек Абьюзер. Зірка зазначила, що в основі пісні лежать події з її життя за останні кілька тижнів.

– Коротко про моє життя за останні кілька тижнів, – написала Слава.

У коментарях користувачі мережі здогадалися, що композиція присвячена скандалу, який нещодавно трапився між екс-солістками гурту НеАнгели – Славою та Вікторією.

Шанувальники оцінили іронічний трек Слави та привітали її з прем’єрою. Але декого обурило те, що жінки досі піаряться на цій темі.

Так ось для чого був цей хайп.

Як вже дістала ця тема. Серйозно, це вже перебір.

А коли будуть пісні з сенсом, лірика, краса?

Трек ні про що. З вашим голосом можна і кращі пісні співати.

Хтось реально вірить у цей конфлікт? Піар з обох сторін. Цей спосіб – старий як світ.

Оригінальний трек.

Молодець. Віка не встигла першою випустити трек.

Ну, красотка. Пісня – вогонь.

Нереальна. Кожне слово – в точку. Зрозуміє лише той, хто стикався з такими персонажами.

Бомба, вже знаю слова напам’ять, – пишуть у коментарях

Нагадаємо, що нещодавно екс-учасниця гурту НеАнгели Вікторія Сміюха звинуватила Славу Камінську в аб’юзі. Співачка заявила, що неодноразово страждала від рукоприкладства та психологічного насильства з боку колеги.

За словами Віки, одного разу Камінська вирвала їй шмат волосся через 15-хвилинне запізнення.

Невдовзі Слава відповіла на звинувачення Віки та зізналася, що їй неприємна ця ситуація, оскільки вони завжди добре спілкувалися. Камінська зізналася, що теж натерпілася за всі 15 років існування гурту – запізнення, неповага до глядачів, різкі висловлювання.