Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила новый трек Абьюзер. Звезда отметила, что в основе песни лежат события из жизни за последние несколько недель.

– Коротко о моей жизни за последние несколько недель, – написала Слава.

В комментариях пользователи сети догадались, что композиция посвящена скандалу, который недавно случился между экс-солистками группы НеАнгели — Славой и Викторией.

Поклонники оценили иронический трек Славы и поздравили ее с премьерой. Но некоторых возмутило то, что женщины до сих пор пиарятся на этой теме.

Так вот зачем был этот хайп.

Как уже достала эта тема. Серьезно, это уже перебор.

А когда будут песни со смыслом, лирика, красота?

Трек ни о чем. С вашим голосом можно и получше песни петь.

Кто реально верит в этот конфликт? Пиар с обеих сторон. Этот способ – старый как мир.

Оригинальный трек.

Молодец. Вика не успела первой выпустить трек.

Ну, красотка. Песня – огонь.

Нереальная. Каждое слово – в точку. Поймет только тот, кто сталкивался с такими персонажами.

Бомба, уже знаю слова наизусть, — пишут в комментариях

Напомним, что недавно экс-участница группы НеАнгелы Виктория Смиюха обвинила Славу Каминскую в абъюзе. Певица заявила, что неоднократно страдала от рукоприкладства и психологического насилия со стороны коллеги.

По словам Вики, однажды Каминская вырвала ей кусок волос из-за 15-минутного опоздания.

Вскоре Слава ответила на обвинение Вики и призналась, что ей неприятна эта ситуация, поскольку они всегда хорошо общались. Каминская призналась, что тоже натерпелась за все 15 лет существования группы – опоздание, неуважение к зрителям, резкие высказывания.