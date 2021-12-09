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Абьюзер: Слава Каминская потроллила скандал НеАнгелов

9 декабря 2021, 09:47
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Слава Камінська

Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила новый трек Абьюзер. Звезда отметила, что в основе песни лежат события из жизни за последние несколько недель.

– Коротко о моей жизни за последние несколько недель, – написала Слава.

В комментариях пользователи сети догадались, что композиция посвящена скандалу, который недавно случился между экс-солистками группы НеАнгели — Славой и Викторией.

Поклонники оценили иронический трек Славы и поздравили ее с премьерой. Но некоторых возмутило то, что женщины до сих пор пиарятся на этой теме.

  • Так вот зачем был этот хайп.
  • Как уже достала эта тема. Серьезно, это уже перебор.
  • А когда будут песни со смыслом, лирика, красота?
  • Трек ни о чем. С вашим голосом можно и получше песни петь.
  • Кто реально верит в этот конфликт? Пиар с обеих сторон. Этот способ – старый как мир.
  • Оригинальный трек.
  • Молодец. Вика не успела первой выпустить трек.
  • Ну, красотка. Песня – огонь.
  • Нереальная. Каждое слово – в точку. Поймет только тот, кто сталкивался с такими персонажами.
  • Бомба, уже знаю слова наизусть, — пишут в комментариях

Напомним, что недавно экс-участница группы НеАнгелы Виктория Смиюха обвинила Славу Каминскую в абъюзе. Певица заявила, что неоднократно страдала от рукоприкладства и психологического насилия со стороны коллеги.

По словам Вики, однажды Каминская вырвала ей кусок волос из-за 15-минутного опоздания.

Вскоре Слава ответила на обвинение Вики и призналась, что ей неприятна эта ситуация, поскольку они всегда хорошо общались. Каминская призналась, что тоже натерпелась за все 15 лет существования группы – опоздание, неуважение к зрителям, резкие высказывания.

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Теги
прем’єра , Слава з НеАнгелів
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